Kaky Tours

Kaky

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 23:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Avec sa pop introspective et ses expérimentations sonores issues du quotidien, Kaky transforme ses tourments en hymnes sensibles.

Avec sa pop introspective et ses expérimentations sonores issues du quotidien, Kaky transforme ses tourments en hymnes sensibles. Révélé avec La tête pleine, il revient sur scène avec un second album brûlant d’émotion, Est-ce que quelqu’un m’entend ?, fruit de 889 jours de quête intérieure. Entre guitare acoustique, synthés lumineux et samples organiques, sa musique oscille entre fragilité et puissance. Une plongée dans l’univers d’un artiste qui ne triche pas, et qui nous invite à faire tomber les masques. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Kaky’s introspective pop and sonic experiments with the everyday transform their torments into sensitive hymns.

