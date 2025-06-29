KALASH – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

LIVE NATION PRÉSENTE : KALASHRéservez lors de la prévente Ticketmaster à partir du Mardi 17 Juin à 10h.8 places par commande Après avoir marqué l’histoire en rassemblant au Stade Pierre-Aliker en Martinique en août dernier, Kalash voit encore plus grand : le 12 juin 2026, jour de son anniversaire, l’artiste se produira sur la scène de Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe. Cette date unique, aussi personnelle que symbolique, s’annonce déjà comme une célébration monumentale de son parcours de l’année musicale, attendu avec ferveur par ses fans de tout horizon. Une soirée d’anniversaire hors normes, conçue comme une expérience immersive, à la croisée de la fête, du live spectaculaire et de la communion. Après un milliard de streams et des records en cascade, Kalash s’apprête à inscrire une nouvelle page dans son histoire déjà légendaire.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92