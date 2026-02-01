Kalebi fête ses 10 ans Maison Pour Tous la Couveuse Chadrac

Kalebi fête ses 10 ans

Maison Pour Tous la Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Kalebi, groupe de polyphonies de Géorgie, fête ses 10 ans et vous propose une soirée exceptionnelle mêlant concert et repas géorgien.

La 1ère partie sera assurée par le groupe de polyphonies méditerranéennes SEM.

.

Maison Pour Tous la Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 61 49 11

English :

Kalebi, the Georgian polyphonic group, celebrates its 10th anniversary with an exceptional evening of concert and Georgian meal.

The 1st part will be performed by the Mediterranean polyphonic group SEM.

L’événement Kalebi fête ses 10 ans Chadrac a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay