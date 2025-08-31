KaleidoAct Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu

KaleidoAct Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu dimanche 31 août 2025.

KaleidoAct Centrale 7

Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Spectacle « KaleidoAct », proposé à Centrale 7 du 22 novembre 2024 au 29 juin, puis les 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 31 août 2025.

Théâtre optique joué dans un kaléidoscope géant.

Spectacle tout public, le dimanche, du 22 novembre 2024 au 29 juin 2025 à Centrale 7.

Puis les 1er, 2, 3, 8, 9, 10 et 31 août.

A partir de 4 ans

Spectacles et ateliers scolaires en semaine.

Jauge limitée, réservation nécessaire.

Tarifs 8€ / 5€50 .

Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08 centralesept@gmail.com

English :

KaleidoAct » show, on Centrale 7 from November 22, 2024 to June 29, then on August 1, 2, 3, 8, 9, 10 and 31, 2025.

German :

Show « KaleidoAct », die in Centrale 7 vom 22. November 2024 bis zum 29. Juni und dann am 1., 2., 3., 8., 9., 10. und 31. August 2025 angeboten wird.

Italiano :

KaleidoAct », su Centrale 7 dal 22 novembre 2024 al 29 giugno, poi l’1, 2, 3, 8, 9, 10 e 31 agosto 2025.

Espanol :

KaleidoAct », en Centrale 7 del 22 de noviembre de 2024 al 29 de junio, y después los días 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 31 de agosto de 2025.

