KALEIDOSCOPE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

KALEIDOSCOPE Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Kaléidoscope Käfig – Mourad Merzouki Avec cette création, Mourad Merzouki, pionnier du passage de la danse hip-hop de la rue à la scène, propose une traversée de son parcours artistique comme dans un kaléidoscope.En près de 30 ans, Mourad Merzouki a porté haut les couleurs de la danse hip-hop, contribuant à faire évoluer cette esthétique et à lui donner une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain. De la boxe au cirque, en passant par la musique classique ou la danse aérienne, d’une création à l’autre, le spectateur est embarqué dans un nouvel univers, toujours singulier, poétique, visuel. Chaque création est le fruit de rencontres artistiques inattendues. Chacune à sa manière fait bouger les lignes, contourne les clichés, transcende les frontières esthétiques et dévoile la danse hip-hop sous de nouvelles perspectives. Dans ce vaste métissage artistique qu’est son répertoire, Mourad Merzouki apparaît comme un créateur-alchimiste. « Kaléidoscope » est tissé de nombreuses images et de multiples tableaux, offrant au public une aventure éclectique superbe.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69