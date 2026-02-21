KALI KAMGA + ASSA MATUSSE New Morning Paris

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le New Morning accueille deux magnifiques artistes représentatives de la scène musicale afropéenne, réunies sur un double plateau inédit pour une soirée entre soul, pop, groove et reggae. La très prisée bassiste chanteuse hispano-camerounaise Kali Kamga, vue et entendue auprès des Wailers et Youssou N’Dour, croise Assa Matusse, la fille chérie du Mozambique venue tenter l’aventure à Paris.

>> KALI KAMGA :

C’est à travers ses voyages que Kali Kamga puise son inspiration. Après avoir sillonné le monde aux côtés d’artistes de renom tels que The Wailers, Calypso Rose ou Youssou N’Dour — avec qui elle reprendra le duo mythique 7 Seconds pendant plus d’une décennie — la chanteuse bassiste entame aujourd’hui une carrière solo.

Avec son premier EP à venir, « Espera », Kali clame haut et fort son identité plurielle : un savant mélange de reggae, afro-pop et touches électro. À travers des chansons chantées en français, anglais et espagnol, elle nous livre ses rêves et ses combats. Sur des lignes de basses groovy et de sa voix chaleureuse, Kali nous invite à la danse,la joie et au partage.

= LINE UP :

Kali Kamga : voix, basse

Brice Essomba : claviers

Steeve Wellington : guitare

Richard Balengola : batterie

Izabel Gonzalez : choeurs

—————

>> ASSA MATUSSE :

Assa Matusse est une chanteuse et compositrice mozambicaine dotée d’une voix unique et mélodique bouleversante. Après un premier album, « + EU » sorti en 2017, et un début de carrière très remarqué au Mozambique, Assa tente l’aventure à Paris ! Forte d’un bagage artistique largement influencé par la lusophonie et le continent Africain, mais aussi par tous les rythmes du monde qui l’ont bercée dès son plus jeune âge, Assa poursuit son passionnant chemin entre fusion et world avec un deuxième album « Mutchangana ». Un projet métissé par essence, franco-mozambicain, où se combinent rythmes africains et contemporains, chants en portugais, anglais, français et surtout en changana, sa langue maternelle. Aussi à l’aise en duo acoustique qu’avec son quartet dans les clubs parisiens, tout comme sur les grandes scènes de son pays ou en festival avec une formation élargie, Assa est une artiste complète et charismatique.

= LINE UP :

Assa Matusse : voix

Noé Chantraine : claviers

César Aouillé : guitare

Julien Roger : batterie

Romain Labaye : basse

Le dimanche 08 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 22 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



Afficher la carte du lieu New Morning


