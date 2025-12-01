Kalinka, petite fille des neiges Espace culturel et de loisirs de bioux Mâcon

Kalinka, petite fille des neiges

Espace culturel et de loisirs de bioux Avenue Paris 2024 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Comme chaque année, Kalinka, la petite fille des neiges est attendue au village. À son passage, les étoiles scintillent au-dessus des maisons de chaque enfant. Mais cette année, elle ne passera pas et le Père Noël ne déposera pas de cadeau dans un village sans étoile. Alors, Mac Arthur l’aventurier et Swann partent à sa

recherche, traversant des contrées parfois merveilleuses, parfois hostiles. .

Espace culturel et de loisirs de bioux Avenue Paris 2024 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecl.bioux@ville-macon.fr

English : Kalinka, petite fille des neiges

L’événement Kalinka, petite fille des neiges Mâcon a été mis à jour le 2025-12-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)