KALISTA. Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire La Flèche
vendredi 16 octobre 2026 · La Flèche
Informations pratiques
La Flèche
KALISTA. Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire
6 Route de la Jaletre La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:00:00
fin : 2026-10-16 09:45:00
Date(s) :
2026-10-16
KALISTA. Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire
Kalistâ La Flèche ouvre exceptionnellement ses portes : une occasion rare de découvrir un site habituellement fermé et de rencontrer les travailleurs en situation de handicap. Sous-traitance industrielle, conditionnement, emballage, menuiserie, électrotechnique, couture, espaces verts : suivez les étapes de production jusqu’au produit fini. Les travailleurs vous accueilleront sur leur poste et feront des démonstrations en direct. Une visite humaine, pour découvrir comment Kalistâ allie performance industrielle et inclusion professionnelle.
Animaux non admis, Appareils électroniques interdits, Photos/vidéos interdites
Jauge 12, à partir d e12 ans .
6 Route de la Jaletre La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 62 03 01 esatlafleche@kalista-france.fr
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English :
KALISTA. Regional Company Tour Days in the Pays de la Loire region
L’événement KALISTA. Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire La Flèche a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Loir
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