Kalkanos en concert ! – Barmacie Vaubecourt, 6 juin 2025 20:30, Vaubecourt.

Meuse

Kalkanos en concert ! Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 20:30:00

Du reggae à la musette, du rap aux guinguettes !

Burgers de chez PatochTout public

Barmacie 4 Route de Triaucourt

Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

From reggae to musette, from rap to guinguettes!

Burgers from Patoch

German :

Von Reggae bis Musette, von Rap bis Guinguette!

Burger von Patoch

Italiano :

Dal reggae alla musette, dal rap alle guinguettes!

Hamburger di Patoch

Espanol :

¡Del reggae a la musette, del rap a las guinguettes!

Hamburguesas Patoch’s

