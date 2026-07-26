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Kallagan – En roue libre Le Bacchus Rennes

mardi 9 février 2027 · Le Bacchus · Rennes

Kallagan – En roue libre Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 9 février 2027
Fin
mardi 9 février 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Kallagan – En roue libre Le Bacchus Rennes 9 et 10 février 2027

Marre de l’humour poli et des sketchs de 30 secondes calibré pour les algorithmes ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-09T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-10T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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