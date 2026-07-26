AGENDA · Rennes
Kallagan – En roue libre Le Bacchus Rennes
mardi 9 février 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Kallagan – En roue libre Le Bacchus Rennes 9 et 10 février 2027
Marre de l’humour poli et des sketchs de 30 secondes calibré pour les algorithmes ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-09T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-10T22:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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