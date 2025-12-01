Kalliroi & Jonas, deux voix de la Folk du Monde Marseille 2e Arrondissement

Kalliroi & Jonas, deux voix de la Folk du Monde

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 21h. 16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Sur scène, Jonas navigue entre la folk d’un Cabrel, la fragilité d’un Lennon et la malice d’un Dutronc. Son monde ? Un univers franglais, baigné de good vibes et de sincérité brute.

Kalliroi avec son piano inventif, crée des chansons en puisant de ses …

Le chanteur-guitariste belge Jonas Bassi a passé les dernières années à dériver au gré de la Méditerranée, en quête de chansons, d’aventure et de lui-même. La chanteuse et pianiste grecque Kalliroi Raouzeou mène des projets musicaux entre tradition et modernité pour leur donner un son universel avec sa voix épurée.

Sur scène, Jonas navigue entre la folk d’un Cabrel, la fragilité d’un Lennon et la malice d’un Dutronc. Son monde ? Un univers franglais, baigné de good vibes et de sincérité brute.

Kalliroi avec son piano inventif, crée des chansons en puisant de ses inspirations comme la folk grecque, les fados et la pop alternative.

Les deux artistes s’accompagnent mutuellement et échangent musicalement avec générosité.

Kalliroi Raouzeou/ voix, piano

Jonas Bassi/ voix, guitare

http://kalliroi.com/



PAF 8 € (placement libre, sans réservation)



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).



Parking Mairie Joliette .

16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

On stage, Jonas navigates between the folk of Cabrel, the fragility of Lennon and the mischief of Dutronc. His world? A franglais universe, bathed in good vibes and raw sincerity.

Kalliroi, with his inventive piano, creates songs drawing on his …

German :

Auf der Bühne bewegt sich Jonas zwischen dem Folk eines Cabrel, der Zerbrechlichkeit eines Lennon und dem Schalk eines Dutronc. Seine Welt? Ein franglisches Universum, das von Good Vibes und roher Aufrichtigkeit geprägt ist.

Kalliroi kreiert mit seinem erfinderischen Klavier Lieder, indem er aus seinen …

Italiano :

Sul palco, Jonas si muove tra il folk di Cabrel, la fragilità di Lennon e la malizia di Dutronc. Il suo mondo? Un universo franglais, immerso nelle buone vibrazioni e nella cruda sincerità.

Kalliroi, con il suo pianoforte inventivo, crea canzoni che attingono al suo …

Espanol :

Sobre el escenario, Jonas se mueve entre el folk de Cabrel, la fragilidad de Lennon y la picardía de Dutronc. ¿Su mundo? Un universo franglais, bañado de buen rollo y cruda sinceridad.

Kalliroi, con su inventivo piano, crea canciones inspiradas en su …

