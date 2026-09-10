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Kalon’barré Dome de l’ise bourgbarre

dimanche 6 décembre 2026 · Dome de l'ise · bourgbarre

Kalon’barré Dome de l’ise bourgbarre

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:00
Heure de fin
12:00
Lieu
Dome de l'ise
Adresse
FRANCE
Ville
35230 bourgbarre
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
15

Kalon’Barré est un événement sportif solidaire organisé à Bourgbarre au profit du Téléthon. La manifestation propose plusieurs parcours de course à pied au départ du site Les dômes de l’Ise, permettant de découvrir le territoire communal à travers des tracés urbains et naturels.
Plusieurs distances sont proposées pour s’adapter aux différents participants :

9 km (Course nature mixant ville et nature)
1,2 km (Course enfant)
0,6 km (Course enfant