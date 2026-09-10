Kalon’barré Dome de l’ise bourgbarre

Informations pratiques

Kalon’Barré est un événement sportif solidaire organisé à Bourgbarre au profit du Téléthon. La manifestation propose plusieurs parcours de course à pied au départ du site Les dômes de l’Ise, permettant de découvrir le territoire communal à travers des tracés urbains et naturels.

Plusieurs distances sont proposées pour s’adapter aux différents participants :

9 km (Course nature mixant ville et nature)

1,2 km (Course enfant)

0,6 km (Course enfant