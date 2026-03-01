Kalyhouse – Superstar La Place Paris
Kalyhouse – Superstar La Place Paris samedi 21 mars 2026.
On accueille pour cette BIG édition :
– la chipie en cheffe, ANGIE
– la rockstar, JAYSOCOLD
– l’authentique, MALCOM
Trois univers. Trois énergies. Une seule scène.
Et pour chauffer la soirée, un DJ set de qualité pour enjoy toute la nuit!
L’édition qui met en lumière les superstars de demain ! Le samedi 21 Mars à La Place.
Le samedi 21 mars 2026
de 19h00 à 23h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T00:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T19:00:00+02:00_2026-03-21T23:30:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/kalyhouse-superstar?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnAqqF5R-CcrkOUcNrYajeOAGpgb3TbFVbO16eBk-DG5JmmzkFNH6C3uJhsts_aem_ptE1mwVlvyIIRE3hIHVCqg
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