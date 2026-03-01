On accueille pour cette BIG édition :

– la chipie en cheffe, ANGIE

– la rockstar, JAYSOCOLD

– l’authentique, MALCOM

Trois univers. Trois énergies. Une seule scène.

Et pour chauffer la soirée, un DJ set de qualité pour enjoy toute la nuit!

L’édition qui met en lumière les superstars de demain ! Le samedi 21 Mars à La Place.

Le samedi 21 mars 2026

de 19h00 à 23h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T19:00:00+02:00_2026-03-21T23:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/kalyhouse-superstar?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnAqqF5R-CcrkOUcNrYajeOAGpgb3TbFVbO16eBk-DG5JmmzkFNH6C3uJhsts_aem_ptE1mwVlvyIIRE3hIHVCqg



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

