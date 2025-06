Kamakân + Ko Shin Moon + Bijane – Concerts et Dj sets – Festival Aux heures d’été Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 12 juillet 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 17:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

à 17h et à 21h15 – Bijane – Dj setsFigure clé de la scène nantaise et cofondateur de l’agence Combo Bongos, Bijane défend une culture de rencontre et de découverte. Influencé par ses origines iraniennes et ses voyages, il crée des Dj sets vibrants, mêlant groove, couleurs et liberté, notamment avec les collectifs Chantal et Abstrack.Durée : 1h à 19h – Kamakân – Concert – Envoûtement iranien.Originaire du sud de l’Iran, Mehdi Saki mêle musique traditionnelle du Golfe Persique, poésie contemporaine et sons électroniques. Avec son groupe Kamâkan, il offre une folk émouvante, riche en influences arabes, perses et afro-descendantes.Mehdi Saki : chant, guitare, percussions / Ava Rasti : basse, machines électroniques / Axel Moon : saz/rabab, machines électroniquesDurée : 1h à 20h15 – Ko Shin Moon – Concert – Electro-orientalLe duo Ko Shin Moon fusionne cordes traditionnelles et synthétiseurs, créant un univers hybride entre space disco et rock psychédélique dans un élan résolument électronique.Axel Moon : saz, voix / Myriam El Moumni : synthés, voixDurée : 1h Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été Sur le parking de Trempo

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.auxheuresete.com/