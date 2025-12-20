KAMEL ABDAT – jauge 72 places – APOLLO THEATRE Paris

KAMEL ABDAT – jauge 72 places Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

KAMEL ABDAT dans LE PETIT DICTATEURKamel Abdat est un type bien ! Mais parfois, en pleine crise existentielle, se réveille en lui son double maléfique : Un Petit Dictateur (au chômage), bien décidé à trouver un pays à diriger… ou au moins quelques esprits à éclairer !Dans ce nouveau spectacle, Kamel s’attaque avec humour, lucidité et beaucoup d’autodérision à toutes les dictatures invisibles qui gouvernent notre quotidien. Il décortique l’emprise des réseaux sociaux, nos addictions modernes, la quête frénétique de réussite et de richesse, les injonctions au bonheur conjugal, ou encore la tyrannie douce de la bien-pensance.Une exploration drôle, piquante et libératrice de nos aliénations contemporaines.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75