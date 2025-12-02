Kamel Comedie club Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement
Mardi 2 décembre 2025. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Une fois par mois, les humoristes se relaient sur le plateau de l’Espace Culturel Busserine avec une seule mission vous faire rire !
Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com
English :
Once a month, the comedians take turns on stage at the Espace Culturel Busserine with a single mission: to make you laugh!
German :
Einmal im Monat wechseln sich die Humoristen auf der Bühne des Espace Culturel Busserine ab und haben nur eine Mission: Sie zum Lachen zu bringen!
Italiano :
Una volta al mese, i comici si alternano sul palco dell’Espace Culturel Busserine con un’unica missione: farvi ridere!
Espanol :
Una vez al mes, los cómicos se turnan en el escenario del Espace Culturel Busserine con una única misión: ¡hacer reír!
