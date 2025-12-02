Kamel Comedie club Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

Kamel Comedie club

Mardi 2 décembre 2025. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Une fois par mois, les humoristes se relaient sur le plateau de l’Espace Culturel Busserine avec une seule mission vous faire rire !

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Once a month, the comedians take turns on stage at the Espace Culturel Busserine with a single mission: to make you laugh!

German :

Einmal im Monat wechseln sich die Humoristen auf der Bühne des Espace Culturel Busserine ab und haben nur eine Mission: Sie zum Lachen zu bringen!

Italiano :

Una volta al mese, i comici si alternano sul palco dell’Espace Culturel Busserine con un’unica missione: farvi ridere!

Espanol :

Una vez al mes, los cómicos se turnan en el escenario del Espace Culturel Busserine con una única misión: ¡hacer reír!

