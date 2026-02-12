Kamel Daoud Les Grandes Rencontres Rue du Casino Vichy

Kamel Daoud Les Grandes Rencontres

Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Palais des Congrès de Vichy accueille les Grandes Rencontres, deux journées gratuites et ouvertes à tous. Organisées grâce à l’engagement bénévole des intervenants et partenaires, elles offrent un temps d’échange et de réflexion.

.

Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Palais des Congrès de Vichy hosts the Grandes Rencontres, a two-day event open to all and free of charge. Organized thanks to the voluntary commitment of speakers and partners, they offer a time for exchange and reflection.

L’événement Kamel Daoud Les Grandes Rencontres Vichy a été mis à jour le 2026-02-12 par Vichy Destinations