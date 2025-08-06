KAMEL LE MAGICIEN SUPER-HÉROS Carcassonne

KAMEL LE MAGICIEN SUPER-HÉROS Carcassonne samedi 21 mars 2026.

KAMEL LE MAGICIEN SUPER-HÉROS

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 36 – 36 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec son nouveau spectacle Super-héros , Kamel se réinvente et propose une expérience magique immersive, alliant émotions fortes, interactions avec le public et performances spectaculaires.

Plongez dans un univers où magie et super-pouvoirs se rencontrent, et où chaque spectateur est invité à découvrir ses propres capacités extraordinaires, dans une atmosphère spectaculaire et unique.

Durée 1h20

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

With his new show « Superheroes », Kamel reinvents himself and offers an immersive magical experience, combining strong emotions, audience interaction and spectacular performances.

Immerse yourself in a universe where magic and superpowers meet, and where each spectator is invited to discover his or her own extraordinary abilities, in a spectacular and unique atmosphere.

Running time: 1h20

German :

Mit seiner neuen Show « Superhelden » erfindet sich Kamel neu und bietet ein immersives magisches Erlebnis, das starke Emotionen, Interaktionen mit dem Publikum und spektakuläre Auftritte miteinander verbindet.

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Magie und Superkräfte aufeinandertreffen und in der jeder Zuschauer eingeladen ist, seine eigenen außergewöhnlichen Fähigkeiten zu entdecken in einer spektakulären und einzigartigen Atmosphäre.

Dauer: 1 Std. 20 Min

Italiano :

Con il suo nuovo spettacolo « Super-Héros », Kamel si reinventa e offre un’esperienza magica e coinvolgente, combinando forti emozioni, interazione con il pubblico e performance spettacolari.

Immergetevi in un universo dove magia e superpoteri si incontrano e dove ogni spettatore è invitato a scoprire le proprie straordinarie capacità, in un’atmosfera spettacolare e unica.

Durata: 1 ora e 20 minuti

Espanol :

Con su nuevo espectáculo « Super-Héros », Kamel se reinventa y ofrece una experiencia mágica envolvente, que combina emociones fuertes, interacción con el público y actuaciones espectaculares.

Sumérjase en un universo donde la magia y los superpoderes se encuentran, y donde cada espectador está invitado a descubrir sus propias habilidades extraordinarias, en un ambiente espectacular y único.

Duración: 1 hora y 20 minutos

