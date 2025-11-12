Kamishibaï

Le Foirail Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Plongez dans le tourbillon de ce petit théâtre et inventez vos propres héros !

Inscription obligatoire. .

Le Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

L’événement Kamishibaï Bouglon a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne