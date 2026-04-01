Kamishibaï Contes de Printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Kamishibaï Contes de Printemps

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Centre de ressources et d’expositions.

Trois contes dédiés aux animaux et au renouveau de la nature.

Informations pratiques

– Les enfants sont acceptés à partir de l’âge de 4 ans.

– Réservation conseillée (dans la limite des places disponibles).

En partenariat avec la Direction de la lecture publique et des bibliothèques du Département de la Moselle.Enfants

3.5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Resource and exhibition center.

Three tales dedicated to animals and the renewal of nature.

Practical information:

– Children aged 4 and over welcome.

– Reservations recommended (subject to availability).

In partnership with the Moselle Department of Public Reading and Libraries.

L’événement Kamishibaï Contes de Printemps Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES