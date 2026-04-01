Kamishibaï Contes de Printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck
Kamishibaï Contes de Printemps Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck jeudi 23 avril 2026.
Bliesbruck
Kamishibaï Contes de Printemps
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle
Tarif : – – EUR
3.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Centre de ressources et d’expositions.
Trois contes dédiés aux animaux et au renouveau de la nature.
Informations pratiques
– Les enfants sont acceptés à partir de l’âge de 4 ans.
– Réservation conseillée (dans la limite des places disponibles).
En partenariat avec la Direction de la lecture publique et des bibliothèques du Département de la Moselle.Enfants
3.5 .
Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr
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English :
Resource and exhibition center.
Three tales dedicated to animals and the renewal of nature.
Practical information:
– Children aged 4 and over welcome.
– Reservations recommended (subject to availability).
In partnership with the Moselle Department of Public Reading and Libraries.
L’événement Kamishibaï Contes de Printemps Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES