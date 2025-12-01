Kamishibaï de Noël Aux trois coups Arc-et-Senans

Kamishibaï de Noël

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Kamishibaï présenté par Mary BRISCHOUX

Plongée dans l’univers de Noël grâce à quelques histoires kamishibaï. Tout public. 45 mn. .

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

English : Kamishibaï de Noël

German : Kamishibaï de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Kamishibaï de Noël Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON