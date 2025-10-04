Kamishibaï : des histoires pour rire ! Médiathèque de Bourg-Blanc Bourg-Blanc

Kamishibaï : des histoires pour rire ! Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Bourg-Blanc Finistère

Gratuit pour tous

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Des histoires pour s’amuser avec un kamishibaï

Plongez dans l’univers magique du kamishibaï, le théâtre de papier japonais, où les images prennent vie pour raconter de petites histoires pleines de rires et de surprises.

Destiné aux tout-petits de 3 à 6 ans, cet atelier ludique invite les enfants à écouter, observer et participer, tout en découvrant une façon originale et colorée de raconter des histoires.

Médiathèque de Bourg-Blanc 1, place Claude et Marie Chapalain, Bourg-Blanc Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne 02 98 84 54 42 https://livrecommelair.fr [{« type »: « link », « value »: « https://livrecommelair.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298845442 »}] Parking à proximité

