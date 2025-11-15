Kamishibaï et atelier linogravure Bibliothèque Nozay

Kamishibaï et atelier linogravure

Bibliothèque 21 rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:45:00

2025-11-15

Découvrez un conte fantastique de la nouvelle collection Facile à lire et initiez-vous à la linogravure !

L’équipe de la bibliothèque propose un conte fantastique puisé dans la toute nouvelle collection Facile à lire où s’entremêlent mystère, magie et puissance de l’amitié Loin, très loin dans le Nord, s’étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un Loup que tous craignaient. Sa fourrure était noire comme l’écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la lune. Ce loup avait un secret… .

Ce sera également l’occasion de participer à un atelier linogravure aux couleurs automnales, avec La Tite Fabrik de Rezé !

Une pause goûter est prévue en milieu de séance.

Public ados/adultes

Gratuit

Sur inscription .

English :

Discover a fantastic tale from the new Easy to Read collection and learn about linocut!

German :

Entdecken Sie eine fantastische Geschichte aus der neuen Sammlung Leicht zu lesen und führen Sie sich in den Linolschnitt ein!

Italiano :

Scoprite un racconto fantastico dalla nuova collezione Easy to read e imparate a conoscere la linoleografia!

Espanol :

Descubra un cuento fantástico de la nueva colección Fácil de leer y aprenda sobre el linograbado

L’événement Kamishibaï et atelier linogravure Nozay a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt