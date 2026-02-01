Kamishibaï géant Bibliothèque Montlieu-la-Garde
Kamishibaï géant Bibliothèque Montlieu-la-Garde mercredi 11 février 2026.
Kamishibaï géant
Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21
Lecture d’histoires avec projection. Sur Réservation.
.
Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Story reading with projection. By reservation only.
L’événement Kamishibaï géant Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge