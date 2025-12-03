Kamishibaï Le magicien à la barbe blanche et contes de Noël. Marigny-Le-Lozon
1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon Manche
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-03 11:00:00
Rendez-vous le 3 décembre prochain de 10h30 à 11h à la bibliothèque de Marigny-le-Lozon pour assister à un Kamishibaï Le magicien à la barbe blanche suivi d’une lecture de contes de Noël.
Pour les enfants de 3 à 7 ans. .
1 Place Cadenet Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 81 29 bibliotheque@marigny-le-lozon.fr
English : Kamishibaï Le magicien à la barbe blanche et contes de Noël.
L’événement Kamishibaï Le magicien à la barbe blanche et contes de Noël. Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Saint-Lô