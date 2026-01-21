Kamishibaï, le théâtre à histoires Médiathèque Jacques Demy Nantes
Kamishibaï, le théâtre à histoires Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 21 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5
Farandoles d’histoires racontées dans un petit théâtre en bois.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
