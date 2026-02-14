Kamishibaï, le théâtre à histoires, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Kamishibaï, le théâtre à histoires Samedi 21 février, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Farandoles d’histoires racontées dans un petit théâtre en bois.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

