Kamishibaï Lecture de l’album  Taxi-Baleine  Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Place de la Gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Mardi 2025-12-02
2025-12-02
Une lecture kamishibaï poétique et tendre autour de l’album Taxi-Baleine , pour émerveiller petit·e·s et grand·e·s.
– 紙芝居 –
Mardi 2 décembre à 10h, la librairie Les Mots à l’envers, les Mots à l’endroit propose une séance de kamishibaï, une forme de lecture d’origine japonaise où les images d’un album défilent dans un butaï, un petit théâtre en bois.
L’album Taxi-Baleine de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec, publié chez Little Urban, sera conté par Sylvie. Un moment de découverte littéraire accessible aux tout-petits, aux enfants et aux personnes qui les accompagnent. .
Place de la Gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
English :
A poetic and tender kamishibai reading based on the album Taxi-Baleine , to delight young and old alike.
L’événement Kamishibaï Lecture de l’album Taxi-Baleine Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)