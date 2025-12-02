Kamishibaï Lecture de l’album  Taxi-Baleine  Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Kamishibaï Lecture de l’album Taxi-Baleine

Place de la Gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Mardi 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Une lecture kamishibaï poétique et tendre autour de l’album Taxi-Baleine , pour émerveiller petit·e·s et grand·e·s.

– 紙芝居 –

Mardi 2 décembre à 10h, la librairie Les Mots à l’envers, les Mots à l’endroit propose une séance de kamishibaï, une forme de lecture d’origine japonaise où les images d’un album défilent dans un butaï, un petit théâtre en bois.

L’album Taxi-Baleine de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec, publié chez Little Urban, sera conté par Sylvie. Un moment de découverte littéraire accessible aux tout-petits, aux enfants et aux personnes qui les accompagnent. .

Place de la Gare La Petite Vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

A poetic and tender kamishibai reading based on the album Taxi-Baleine , to delight young and old alike.

