Kamishibaï : lecture pour enfants proposée par Unicef Bibliothèque Drouot Paris

Ce théâtre de bois japonais est un support utilisé par l’ONG pour sensibiliser aux droits de l’enfant

De 3 à 6 ans.

Sur inscription : bibliotheque.drouot@paris.fr

La bibliothèque Drouot est heureuse de s’associer à l’Unicef

pour offrir à vos enfants une lecture de kamishibaï.

Le samedi 10 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr