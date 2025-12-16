Kamishibaï : lecture pour enfants proposée par Unicef Bibliothèque Drouot Paris
Kamishibaï : lecture pour enfants proposée par Unicef Bibliothèque Drouot Paris samedi 10 janvier 2026.
Ce théâtre de bois japonais est un support utilisé par l’ONG pour sensibiliser aux droits de l’enfant
De 3 à 6 ans.
Sur inscription : bibliotheque.drouot@paris.fr
La bibliothèque Drouot est heureuse de s’associer à l’Unicef
pour offrir à vos enfants une lecture de kamishibaï.
Le samedi 10 janvier 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr