Kamishibaï ! Bibliothèque Luneray
Kamishibaï ! Bibliothèque Luneray mercredi 25 février 2026.
Kamishibaï !
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-04-22
Kamishibaï signifie en japonaise Théâtre de Papier, soit des planches illustrées qui défilent dans un petit théâtre en bois appelé Butaï.
Venez découvrir cet art avec vos petits !
Séance du 22 février à partir de 2 ans.
Séance du 22 avril à partir de 3 ans. .
biblioluneray@orange.fr
