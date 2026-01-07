Kamishibaï « Mon arbre et son jardin » – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris

Mon arbre et son jardin : projet d’éveil culturel et artistique de la naissance à 5 ans

Rendez-vous pour une histoire en Kamishibaï de 15 minutes, adapté de l’album Mon arbre de Ilya Green (Didier Jeunesse), suivie d’un temps de partage entre parents, adultes et enfants autour de tapis d’éveil et d’objets à manipuler conçus pour ce projet et inspirés de l’univers d’Ilya Green.

Dans le décor d’un arbre aux feuilles multicolores, un bébé fraîchement sorti de son cocon part en quête d’un « nouvel endroit » où il se sentirait moins à l’étroit. En compagnie de son ami le chat, il passe d’une « maison » à l’autre : le tronc de la chouette trop petit, le terrier des loirs trop noir… Finalement, l’enfant, un peu fatigué, trouve une paire de bras qui le mène « au plus beau des endroits (…) un endroit parfait pour lui et pour son chat ! ».

Mise en jeu : Philippe Rodriguez-Jorda

Avec : Audrey Bonnefoy ou Adeline Chagneau

Musique : Dorothée Daniel

Costumes : Lisa Leonardi

Conception et réalisation des tapis d’éveil :

Alexandra Basquin et Célia Guibbert

Accessoiriste : Mathilde Apert

Construction du Kamishibaï : Les services techniques de la ville d’Abbeville

Mentions légales

Production : Des petits pas dans les grands

Coproduction : Hauts-de-France en Scène

Soutiens institutionnels : la DRAC Hauts-de-France, le Conseil Régional Hauts-de- France au titre du programme d’activités, le Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire « Mon arbre » est soutenu par la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture ainsi que par la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe.

De 0 à 5 ans.

Gratuit sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Cet évènement fait partie de Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème : Lire avec tous les bébés

Un projet d’éveil culturel et artistique interactif par la Cie Des petits Pas dans les grands.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

