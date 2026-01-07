Kamishibaï « Mon arbre et son jardin » – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris
Kamishibaï « Mon arbre et son jardin » – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris samedi 14 février 2026.
Mon arbre et son jardin : projet d’éveil culturel et artistique de la naissance à 5 ans
Rendez-vous pour une histoire en Kamishibaï de 15 minutes, adapté de l’album Mon arbre de Ilya Green (Didier Jeunesse), suivie d’un temps de partage entre parents, adultes et enfants autour de tapis d’éveil et d’objets à manipuler conçus pour ce projet et inspirés de l’univers d’Ilya Green.
Dans le décor d’un arbre aux feuilles multicolores, un bébé fraîchement sorti de son cocon part en quête d’un « nouvel endroit » où il se sentirait moins à l’étroit. En compagnie de son ami le chat, il passe d’une « maison » à l’autre : le tronc de la chouette trop petit, le terrier des loirs trop noir… Finalement, l’enfant, un peu fatigué, trouve une paire de bras qui le mène « au plus beau des endroits (…) un endroit parfait pour lui et pour son chat ! ».
Mise en jeu : Philippe Rodriguez-Jorda
Avec : Audrey Bonnefoy ou Adeline Chagneau
Musique : Dorothée Daniel
Costumes : Lisa Leonardi
Conception et réalisation des tapis d’éveil :
Alexandra Basquin et Célia Guibbert
Accessoiriste : Mathilde Apert
Construction du Kamishibaï : Les services techniques de la ville d’Abbeville
Mentions légales
Production : Des petits pas dans les grands
Coproduction : Hauts-de-France en Scène
Soutiens institutionnels : la DRAC Hauts-de-France, le Conseil Régional Hauts-de- France au titre du programme d’activités, le Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire « Mon arbre » est soutenu par la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture ainsi que par la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe.
De 0 à 5 ans.
Gratuit sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.
Cet évènement fait partie de Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème : Lire avec tous les bébés
Un projet d’éveil culturel et artistique interactif par la Cie Des petits Pas dans les grands.
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires.
Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 5 ans.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr
