KAMISHIBAI: Mon arbre Longueau

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-09 11:45:00

2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10

DES PETITS PAS DANS LES GRANDS

Conte en kamishibaî

DE 0 À 5 ANS

Dans le décor d’un arbre aux feuilles multicolores, un bébé fraîchement sorti de son cocon part en quête d’un nouvel endroit où il se sentirait moins à l’étroit. En compagnie de son ami le chat, il passe d’une maison à l’autre le tronc de la chouette trop petit, le terrier des loirs trop noir… Finalement, l’enfant, un peu fatigué, trouve une paire de bras qui le mène au plus beau des endroits (…) un endroit parfait pour lui et pour son chat ! . Il sera ici question de susciter la curiosité du lecteur, grâce au Kamishibaï et au mode narratif singulier qu’il propose. Puis dans un second temps d’offrir la possibilité aux enfants d’être entourés de livres, mais également d’objets tactiles à manipuler en lien avec la forme contée. 15 minutes de conte en Kamishibaï et 30 minutes d’exploration des tapis d’éveil.

MISE EN JEU hilippe Rodriguez-Jorda | AVEC Audrey Bonnefoy ou Adeline Chagneau | MUSIQUE Dorothée Daniel CONCEPTION ET RÉALISATION DES TAPIS D’ÉVEIL Alexandra Basquin et Célia Guibbert CONSTRUCTION DU KAMISHIBAÏ Les services techniques de la ville d’Abbeville | COSTUMES Lisa Leonardi PRODUCTION Des petits pas dans les grands | COPRODUCTION Hauts-de-France en Scène SOUTIENS INSTITUTIONNELS DRAC Hauts-de-France, Conseil Régional Hauts-de-France au titre du programme d’activités, Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire Mon arbre est soutenu par la Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture ainsi que par la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe. 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

