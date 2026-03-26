Kamishibaï musical

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Kamishibaï musical avec Geneviève et Natacha, accompagnées en musique par Lilaï (3-9 ans)

Kamishibaï musical avec Geneviève et Natacha, accompagnées en musique par Lilaï (3-9 ans) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Kamishibaï musical

Musical Kamishibaï with Geneviève and Natacha, accompanied by Lilaï (3-9 years)

L’événement Kamishibaï musical Ribérac a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne