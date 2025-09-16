Kamishibai Théâtre d’images « Terre! » Cahors

Kamishibai Théâtre d’images « Terre! » Cahors mercredi 1 avril 2026.

Kamishibai Théâtre d’images « Terre! »

Avenue du Corps Franc Pommies Cahors Lot

Tarif : – – 1 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc

TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant ! Mais comme ils aiment à se répéter il n’y a pas de problème sans solution il est donc évident qu’ils vont bientôt pouvoir poser pattes sur une nouvelle terre accueillante. Après tout, ça ne manque pas…

Seulement voilà… à chaque fois ça ne va pas ils sont trop blancs, pas assez noirs, ne parlent pas couramment le paon, auraient certainement trop chaud ici… et puis leurs hôtes s’inquiètent est-ce qu’on ne va pas manquer de place ? Est-ce qu’on aura assez à manger ? Est-ce qu’ils ne vont pas nous empêcher de dormir (parce que les manchots, c’est bruyant, non ? Parait-il …)

Enfin bref… ils dérivent sur leur glaçon, petit, petit. Et puis un jour Terre ! avec… personne dessus ! Ils peuvent enfin débarquer et s’installer. Jusqu’au moment où, accrochés à un bambou, 2 pandas à la mer leur demandent l’hospitalité. Hum… les manchots se réunissent… chuchotent et… les accueillent d’un magnifique BIENVENUS !

De 3 à 7 ans. .

Avenue du Corps Franc Pommies Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

TERRE! tells the story of a band of penguins who suddenly find themselves wandering the ocean, clinging to their block of ice which has found nothing better to do than break away from the white continent

German :

TERRE! erzählt die Geschichte einer Gruppe von Pinguinen, die sich plötzlich auf dem Ozean umherirrend wiederfinden, an ihren Eisblock geklammert, der nichts Besseres zu tun hatte, als sich vom weißen Kontinent zu lösen

Italiano :

TERRA! racconta la storia di una banda di pinguini che si ritrova improvvisamente a vagare nell’oceano, aggrappata al suo blocco di ghiaccio che non ha trovato di meglio da fare che staccarsi dal continente bianco

Espanol :

TIERRA! cuenta la historia de un grupo de pingüinos que de repente se encuentran vagando por el océano, aferrados a su bloque de hielo, que no ha encontrado nada mejor que hacer que separarse del continente blanco

L’événement Kamishibai Théâtre d’images « Terre! » Cahors a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot