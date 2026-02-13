Kamishibai, une séance de lecture en musique, Médiathèque de Bois-Blancs, Lille
Kamishibai, une séance de lecture en musique, Médiathèque de Bois-Blancs, Lille mercredi 18 mars 2026.
Kamishibai, une séance de lecture en musique Mercredi 18 mars, 10h30 Médiathèque de Bois-Blancs Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:30:00+01:00
Kamishibai
Grâce à la technique de lecture en kamishibai, aux décors et accessoires, ainsi qu’aux instruments de musique qui illustrent l’histoire, le spectacle captive tout petits, petits et plus grands. Le spectacle est participatif, soyez prêts !
Pour la semaine de la petite enfance 2026
Médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 92 52 87 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Une bulle artistique proposée par les musiciens, comédiens, danseurs intervenants du conservatoire.
