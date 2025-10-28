kamishibaïs Loup Bassercles

Lles kamishibaïs sont des histoires illustrées, racontées avec des planches d’images, dans un petit théâtre en bois, appelé Butaï. Découvre deux kamishibaïs sur le loup !

Panches de papier, plusieurs personnages et une belle imagination… Repars avec ton joli théâtre de papier !

Pour les 8-10 ans

Atelier fabrique ton kamishibaï ! Planches de papier, plusieurs personnages et une belle imagination… Repars avec ton joli théâtre de papier !

Réservation conseillée. Pour les 8-10 ans .

mediathèque Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : kamishibaïs Loup

Kamishibais are illustrated stories told with picture boards, in a small wooden theater called a Butai. Discover two kamishibais about wolves!

Paper boards, several characters and a great imagination… Go home with your very own paper theater!

For 8-10 year-olds

German : kamishibaïs Loup

Kamishibai sind Bildergeschichten, die mit Hilfe von Bildtafeln in einem kleinen Holztheater, dem sogenannten Butai, erzählt werden. Entdecke zwei Kamishibais über den Wolf!

Papierbretter, mehrere Figuren und eine schöne Fantasie … Geh mit deinem hübschen Papiertheater nach Hause!

Für 8-10-Jährige

Italiano :

I kamishibais sono storie illustrate raccontate con tavole illustrate in un piccolo teatro di legno chiamato Butai. Scoprite due kamishibais sui lupi!

Pannelli di carta, diversi personaggi e una grande immaginazione… Tornate a casa con il vostro teatro di carta personale!

Per bambini di 8-10 anni

Espanol : kamishibaïs Loup

Los kamishibais son cuentos ilustrados que se cuentan con tableros de dibujos en un pequeño teatro de madera llamado Butai. ¡Descubre dos kamishibais sobre lobos!

Paneles de papel, varios personajes y mucha imaginación… Vuelve a casa con tu propio teatro de papel

Para niños de 8 a 10 años

