Campbon

Kampagnafest

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Kampagnafest est un rendez-vous champêtre et festif, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis !

​2 scènes pour vous faire vibrer avec 2 ambiances Tekno & Chill Guinguette.

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En tête d’affiche

Le Faune Stepper vient retourner la prairie ! (Électro Dub live, stepper & trumpet).

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​Des jeux d’été et de plein air seront à votre disposition pour vous détendre entre deux pas de danse.

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Restauration et buvette sur place. .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement Kampagnafest Campbon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay