Kampagnafest Campbon
Kampagnafest Campbon samedi 4 juillet 2026.
Campbon
Kampagnafest
Campbon Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Kampagnafest est un rendez-vous champêtre et festif, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis !
2 scènes pour vous faire vibrer avec 2 ambiances Tekno & Chill Guinguette.
En tête d’affiche
Le Faune Stepper vient retourner la prairie ! (Électro Dub live, stepper & trumpet).
Des jeux d’été et de plein air seront à votre disposition pour vous détendre entre deux pas de danse.
Restauration et buvette sur place. .
Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kampagnafest Campbon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Campbon (Loire-Atlantique)
- Calan’Couleurs Campbon 26 juin 2026