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Kampagnafest Campbon

Kampagnafest Campbon samedi 4 juillet 2026.

Ville : 44750 Campbon

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 0

Campbon

Kampagnafest

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le Kampagnafest est un rendez-vous champêtre et festif, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis !
​2 scènes pour vous faire vibrer avec 2 ambiances Tekno & Chill Guinguette.

En tête d’affiche
Le Faune Stepper vient retourner la prairie ! (Électro Dub live, stepper & trumpet).

​Des jeux d’été et de plein air seront à votre disposition pour vous détendre entre deux pas de danse.

Restauration et buvette sur place.   .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Kampagnafest Campbon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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