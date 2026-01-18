Kan ar Bobl 2026 Pontivy

Kan ar Bobl 2026

700 musiciens, chanteurs, conteurs venus de toute la Bretagne à Pontivy pour concourir et remporter le trophée 2026 du Kan ar Bobl, concours breton de musiques, chants et contes. En parallèle aux concours des jeux, des concerts, fest-deiz et fest-noz, expositions, rencontres, auditions, films, initiation au breton et au gallo, à la lutte bretonne, concours de sonneurs et de danseurs.

Samedi 11 avril

14h Début des concours Solo, Duo, chant accompagné sur l’espace de gratuité

14h Ouverture du Kerkab (Parvis)

Concours contes à la médiathèque Kenere

15h Emissions radio en direct avec Radio Bro Gwened

Atelier de chant animé par Annie Ebrel

Epreuve musicale et chantée (certificat d’études musicales (3ème cycle)

16h30 Scène ouverte, audition conservatoire de musique (Parvis)

17h Début des concours chant à danser et Groupes musicaux au Palais des Congrès sous forme de Fest-deiz

20h Repas Boeuf session

20h30 Remise des prix

21h Déambulation Dañs ar jaze et les élèves du conservatoire suivi du Fest-noz animé par Flohic/Corbel Ebrel/Le Buhe Nairuz Lhermitte/Portebois Segal Jouanno/Saout

Dimanche 12 avril

10h Début des concours scolaires

KerKab sur le parvis (jeux bretons, ljeu de piste, fresque participative, kabademi…)

11h Concours laride gavotte (épreuve marche, mélodies) en partenariat avec la Kerlenn Pondi

12h Grand repas chanté

14h Début des concours chant à écouter au petit théâtre des Halles

Suite des concours scolaires au Palais des Congrès

14h30 Le Kanit’ta bugale (concours pour les chanteurs de de 18 ans) suivi du Tud Kar (concours famille)

Concours Laride gavotte (danse) pour sonneurs, duos et chanteurs (qualificatif pour le championnat des sonneurs de Gourin)

Fest-deiz animé par les lauréats de l’édition 2025

19h Remise des prix

Lieu Palais des congrès, petit Théâtre des Halles, Médiathèque Kénéré

Samedi Entrée Fest-deiz fest-noz 8€ Repas soir 13€

Dimanche Forfait repas, fest-deiz et concours 18€ Entrée seule 6€ .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 84 45 06 28

