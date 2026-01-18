Kan ar Bobl 2026 Pontivy
Kan ar Bobl 2026 Pontivy vendredi 10 avril 2026.
Kan ar Bobl 2026
Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
700 musiciens, chanteurs, conteurs venus de toute la Bretagne à Pontivy pour concourir et remporter le trophée 2026 du Kan ar Bobl, concours breton de musiques, chants et contes. En parallèle aux concours des jeux, des concerts, fest-deiz et fest-noz, expositions, rencontres, auditions, films, initiation au breton et au gallo, à la lutte bretonne, concours de sonneurs et de danseurs.
Samedi 11 avril
14h Début des concours Solo, Duo, chant accompagné sur l’espace de gratuité
14h Ouverture du Kerkab (Parvis)
Concours contes à la médiathèque Kenere
15h Emissions radio en direct avec Radio Bro Gwened
Atelier de chant animé par Annie Ebrel
Epreuve musicale et chantée (certificat d’études musicales (3ème cycle)
16h30 Scène ouverte, audition conservatoire de musique (Parvis)
17h Début des concours chant à danser et Groupes musicaux au Palais des Congrès sous forme de Fest-deiz
20h Repas Boeuf session
20h30 Remise des prix
21h Déambulation Dañs ar jaze et les élèves du conservatoire suivi du Fest-noz animé par Flohic/Corbel Ebrel/Le Buhe Nairuz Lhermitte/Portebois Segal Jouanno/Saout
Dimanche 12 avril
10h Début des concours scolaires
KerKab sur le parvis (jeux bretons, ljeu de piste, fresque participative, kabademi…)
11h Concours laride gavotte (épreuve marche, mélodies) en partenariat avec la Kerlenn Pondi
12h Grand repas chanté
14h Début des concours chant à écouter au petit théâtre des Halles
Suite des concours scolaires au Palais des Congrès
14h30 Le Kanit’ta bugale (concours pour les chanteurs de de 18 ans) suivi du Tud Kar (concours famille)
Concours Laride gavotte (danse) pour sonneurs, duos et chanteurs (qualificatif pour le championnat des sonneurs de Gourin)
Fest-deiz animé par les lauréats de l’édition 2025
19h Remise des prix
Lieu Palais des congrès, petit Théâtre des Halles, Médiathèque Kénéré
Samedi Entrée Fest-deiz fest-noz 8€ Repas soir 13€
Dimanche Forfait repas, fest-deiz et concours 18€ Entrée seule 6€ .
Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 84 45 06 28
