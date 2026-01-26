Kan ar bobl 2026 Sélections adultes Kerouspig Cavan

Kan ar bobl 2026 Sélections adultes Kerouspig Cavan samedi 7 mars 2026.

Kan ar bobl 2026 Sélections adultes

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

Chanterie de nos gens Tregor-Goëlo
Comme chaque année , comme une annonce de printemps , le Kan ar bobl revient!
Chanteur ou conteur , amateur ou confirmé , vous pouvez vous inscrire à la sélection adultes, public bienvenu.   .

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 45 11 54 

