Kan ar bobl 2026 Sélections adultes Kerouspig Cavan samedi 7 mars 2026.
Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Chanterie de nos gens Tregor-Goëlo
Comme chaque année , comme une annonce de printemps , le Kan ar bobl revient!
Chanteur ou conteur , amateur ou confirmé , vous pouvez vous inscrire à la sélection adultes, public bienvenu. .
Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 45 11 54
