Kan ar bobl 2026 Sélections adultes Kerouspig Cavan

Kan ar bobl 2026 Sélections adultes

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Chanterie de nos gens Tregor-Goëlo

Comme chaque année , comme une annonce de printemps , le Kan ar bobl revient!

Chanteur ou conteur , amateur ou confirmé , vous pouvez vous inscrire à la sélection adultes, public bienvenu. .

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 45 11 54

