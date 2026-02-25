Kan ar Bobl Salle des fêtes Langonnet

Kan ar Bobl

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08

Ces rencontres de pays se déroulent de janvier à fin mars, dans différents lieux en Bretagne. Elles sont ouvertes à toutes et tous chanteur, chanteuse, musicienne, musicien, conteur, conteuse… .

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 95 12 13 87

L’événement Kan ar Bobl Langonnet a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan