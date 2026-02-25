Kan ar Bobl Salle des fêtes Langonnet
Kan ar Bobl Salle des fêtes Langonnet dimanche 8 mars 2026.
Kan ar Bobl
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : 2026-03-08 13:30:00
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Ces rencontres de pays se déroulent de janvier à fin mars, dans différents lieux en Bretagne. Elles sont ouvertes à toutes et tous chanteur, chanteuse, musicienne, musicien, conteur, conteuse… .
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 95 12 13 87
