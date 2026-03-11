Kan ar Bobl Pays Nantais Salle Coligny Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 14:30 – 18:30

5 € Tout public

Kan ar Bobl sélections du Pays Nantais Depuis 1973, le Kan ar Bobl fait vivre et revivre l’immense richesse du patrimoine oral et musical de Bretagne. Sélectionnés au printemps dans les différents pays de Bretagne, les concurrents s’affrontent en breton, gallo et français sous l’œil éclairé et exigeant d’un jury fin connaisseur. Les nominés se retrouvent traditionnellement le premier week-end des vacances scolaires de printemps pour une finale à Pontivy pour rencontrer un public venant des cinq coins de Bretagne et même d’ailleurs. A votre tour, venez découvrir et encourager les candidats qui vont concourir pour les sélections du Pays Nantais, une après-midi de conte, chant, musique et danses avec : Yaouank Ayoul (accodéon), le Trio Afell (bombarde, accordéon, guitare), le duo Ayoul Tad ha Mab, Gaïac (clarinette/accordéon), Guilloton/Quatrevaux (clarinette/accordéon), Dimitri Cautin clarinette, Laurence Pinot accordéon chant, Dam’Dan (saxo, Chant Guitare), Yves bourdaud Conte gallo, Jean-Luc Laquittant Conte gallo et Chant gallo. « Tud Kar » : Hervé et Titouan Salaün, Nicolas Pinel et Jean Ruaud, animeront les moments de transition et de délibération du jury. C’est aussi l’occasion de se dégourdir les mollets et les petits doigts !

Salle Coligny Nantes 44000

http://cbdn.free.fr



