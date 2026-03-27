Kan-dé-sky

293 rue de Lille Roncq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Lance les dés et découvre l’univers de cet peintre haut en couleurs avec les jeux Roll a Kandinsky, Jeu de l’oie Kandinsky et Puzzle Kandinsky.

Lance les dés et découvre l’univers de cet peintre haut en couleurs avec les jeux Roll a Kandinsky, Jeu de l’oie Kandinsky et Puzzle Kandinsky. .

293 rue de Lille Roncq 59223 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 64 30 lasource@roncq.fr

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English :

Roll the dice and discover the world of this colorful painter with Roll a Kandinsky, Jeu de l?oie Kandinsky and Puzzle Kandinsky.

L’événement Kan-dé-sky Roncq a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme