Kan-dé-sky Roncq
Kan-dé-sky Roncq samedi 4 avril 2026.
Kan-dé-sky
293 rue de Lille Roncq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Lance les dés et découvre l’univers de cet peintre haut en couleurs avec les jeux Roll a Kandinsky, Jeu de l’oie Kandinsky et Puzzle Kandinsky.
Lance les dés et découvre l’univers de cet peintre haut en couleurs avec les jeux Roll a Kandinsky, Jeu de l’oie Kandinsky et Puzzle Kandinsky. .
293 rue de Lille Roncq 59223 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 64 30 lasource@roncq.fr
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English :
Roll the dice and discover the world of this colorful painter with Roll a Kandinsky, Jeu de l?oie Kandinsky and Puzzle Kandinsky.
L’événement Kan-dé-sky Roncq a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme
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