KAN… HA DISKAN la chorale éphémère de la Fabrique d’Imaginaire Place des 3 piliers Lesneven

Lesneven

KAN… HA DISKAN la chorale éphémère de la Fabrique d’Imaginaire

Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Porté par l’artiste Samir Dib, ce projet invite à créer une chorale éphémère, le temps de quelques semaines. À partir de chansons populaires, les voix se rencontrent, se répondent et s’entremêlent pour inventer une version collective, vivante et singulière.

Une première dynamique est déjà en cours avec la chorale Mafalda, qui a amorcé le travail avec Samir Dib. Les morceaux choisis sont La Grenade de Clara Luciani et Bambino de Dalida. Aujourd’hui, le chœur s’ouvre pour accueillir de nouvelles voix, enrichir les pratiques et faire grandir le collectif.

Pourquoi rejoindre le projet ?

– Participer à une création artistique, sans aucun prérequis

– La chorale est ouverte à toutes et tous, que vous soyez choristes ou simplement curieux !

Les prochains rendez-vous

Répétitions le 26 avril et le 10 mai de 14h à 18h au Musée du Léon

Répétition générale le 3 juin de 18h à 20h au Musée du Léon

Représentation publique l’après-midi du 7 juin lors de la 3ème édition de la Fabrique d’Imaginaire à Kernilis

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme Côte des Légendes tourisme@cotedeslegendes.bzh 02 29 61 13 60 .

Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement KAN… HA DISKAN la chorale éphémère de la Fabrique d’Imaginaire Lesneven a été mis à jour le 2026-04-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne