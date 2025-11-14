KANAKY 1989 – Cies La grande Horloge et Les Inachevés + Lectures avec La chartreuse. Théâtre Aux Croisements Perpignan

KANAKY 1989 – Cies La grande Horloge et Les Inachevés + Lectures avec La chartreuse. Vendredi 14 novembre, 18h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Début : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T22:00:00

Fin : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T22:00:00

KANAKY 1989 Entre mémoire intime et histoire, un regard sur les luttes du peuple kanak et les blessures de l’enfance.

Le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné sont as- sassinés à Ouvéa. Le spectacle fait le récit de ce drame. À travers des témoignages, des archives et une narration ancrée dans l’in- time, le spectateur traverse une époque marquée par des luttes politiques et sociales, tout en revivant les souvenirs d’une enfant dont la vie a été profondément bouleversée par ces évènements. Thématiques : mémoire, quête, lutte, autobiographie, violence et identité.

Mise en scène : Fani Carenco / Interprétation : Laurence Bolé, Adeline Bracq, Fani Carenco / Collaboration artistique : Lili Sagit / Création lumière : Nicolas Natarianni / Participation video : Frédéric Roudier / Création son : Cédric Cartaut.

———————-

+ 1ère partie : LECTURES / 18h30

Extraits de textes d’autrices accompagnées par la Chartreuse.

(Centre national des écritures du spectacle)

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

