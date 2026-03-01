Journée d’inauguration de 12h à 21h : exposition collective, visites, ateliers créatifs, buvette, jeux

Concerts dans les jardins de 19h à 21h. (Repli dans le bâtiment en cas de mauvais temps)



Kananayé, c’est une collaboration artistique Burkina Faso / France qui voyage, entre Paris et Bobo, raconte la vie d’aujourd’hui, emprunte les chemins du blues, sillonne vers les rivages afro-américains, insufflant à l’arrivée une musique très actuelle, emmenée par une belle complicité et le bonheur de jouer ensemble. « Kananayé », comme on dit dans les rues de Bobo, c’est pas facile mais ça va aller !

« Kananayé s’inscrit dans la lignée des grandes formations africaines qui, au siècle dernier, enflammèrent les pistes de danse, à l’instar du Super Rail Band de Bamako ou du groupe sénégalais Xalam. À l’opposé des simples juxtapositions d’idiomes musicaux souvent entendues, Kananayé cisèle des combinaisons stylistiques raffinées, mêlant héritages ancestraux ouest-africains, rock explosif, improvisation jazzy et puissance du funk. Au gré de polyrythmies époustouflantes, s’entrelacent mots, aphorismes et langues. » — IHH Magazine / Fara C. (FR)

« […] le groupe franco-burkinabè Kananayé offre une musique hybride, festive et engagée. […] Les titres s’enchaînent dans un savant mélange d’influences, de la musique traditionnelle burkinabè au jazz et au gospel, en passant par le blues. Les musiciens échangent des regards enthousiastes, pleins d’attention. […] Sur scène, Kananayé est une expérience inédite de musique, de poésie, de fête et d’introspection » — Pauline Guedj – Politis (FR)

L’orchestre réunit : Abdoulaye « Debademba » Traore (Fatoumata Diawara, La Bal de l’Afrique Enchantée) aux guitares, Clotilde Rullaud Nacoulma (élue dans les 3 voix françaises de l’année par JazzNews et JazzMagazine en 2022 et 2023) au chant et à la flûte, Seydou « Kanazoé » Diabate (Kanazoé Orkestra, Mamadou Diabate) au balafon et à la voix, Boubacar Djiga au kunde (Irène Tassembedo, Kunde blues), Achille Nacoulma à la batterie et à la voix .

Né dans la chaleur de Bobo-Dioulasso, ce répertoire a été présenté pour la première fois en Europe au festival Africolor en décembre 2023. Enregistré entre Bruxelles et Bobo-Dioulasso, mixé et masterisé à New York, l’album est sorti fin 2024 (Tzig’Art / Socadisc / Proper Music), suivi d’un concert de lancement au New Morning (Paris) et d’une tournée remarquée dans les pays anglophones du continent africain.

Depuis, la presse internationale a salué le projet, avec des critiques élogieuses notamment dans : Le Temps (CH) « Coup de coeur », Republik Kalakuta / Couleur 3 – RTS (CH), Songlines (UK) ⭐⭐⭐, Le Monde Afrique (FR) « Sélection Musicale », RFI (FR) « Le Choix Musical », Citizen Jazz (FR) « ELU! », et une présence régulière dans les classements mondiaux des musiques du monde.

Concert du 5tet Kananayé pour la journée d’inauguration de La Roche, espace vivant et créatif à vocation sociale, nouveau tiers-lieu Plateau Urbain.

Le samedi 21 mars 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T13:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T12:00:00+02:00_2026-03-21T21:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général-Leclerc 75014 Paris

https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/la-roche/ https://www.facebook.com/kananaye.music/ https://www.facebook.com/kananaye.music/



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