Kandinsky, Matisse et Chagall : les goûts et les couleurs Médiathèque Boris Vian Porcheville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Avez-vous déjà entendu le célèbre adage qui précise que les goûts et les couleurs ne se discutent pas ?

Et pourtant… Kandinsky, Matisse et Chagall, ces trois audacieux des formes et des couleurs sont aujourd’hui reconnus comme des maîtres de la peinture moderne. Avec chacun leur style et leurs influences, ils défendent un objectif commun innovant : exprimer les impressions et sensations qui vibrent dans leur monde intérieur grâce à la couleur.

L’association NOM’ART, qui s’est donnée pour mission d’aider les oeuvres des musées à s’évader pour parcourir la France, nous invite à (re)découvrir la puissance de trois styles novateurs à travers onze tableaux emblématiques entre figuration et abstraction, exposés à la médiathèque Boris Vian. L’occasion de célébrer ces peintres de talent qui ont élevé au rang d’art la joie enfantine de composer avec les goûts et les couleurs !

Visite commentée samedi 4 octobre de 15h à 16h.

Médiathèque Boris Vian rue de la grande remise 78440 Porcheville Porcheville 78440 Yvelines Île-de-France 0130633082 http://www.porcheville-borisvian.fr

© NOM’ART