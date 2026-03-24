Kanerion Bro Boïo Concert

Médiathèque Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

A19h. Une vingtaine de membres des Kanerion Bro Boïo nous font découvrir une sélection des chants de leur nouveau CD, accompagnés d’une harpe, d’un violon et d’une guitare. Une belle rencontre à ne pas manquer ! Tout public, inscription recommandée. .

Médiathèque Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kanerion Bro Boïo Concert Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE