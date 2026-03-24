Kanerion Bro Boïo Concert Moustoir-Ac
Kanerion Bro Boïo Concert Moustoir-Ac mardi 5 mai 2026.
Kanerion Bro Boïo Concert
Médiathèque Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
A19h. Une vingtaine de membres des Kanerion Bro Boïo nous font découvrir une sélection des chants de leur nouveau CD, accompagnés d’une harpe, d’un violon et d’une guitare. Une belle rencontre à ne pas manquer ! Tout public, inscription recommandée. .
Médiathèque Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Kanerion Bro Boïo Concert Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE