Kanerion Bro Boïo Exposition

Médiathèque Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Après plusieurs années de travail, les membres de l’association Kanerion Bro Boïo (chanteurs du Pays Boïo) concrétisent leur projet avec la sortie d’un double CD de collectage, réalisé en partenariat avec l’association Dastum.

Ce projet met en lumière une cinquantaine de chants en français et en breton, sélectionnés parmi plus de 600 chants collectés en 40 ans sur le Pays de Locminé.

Pour accompagner cette sortie, une exposition retrace l’histoire de l’association et du Bro Boïo à travers différents thèmes la musique et les chants, la danse, les costumes et la géographie du territoire. .

Médiathèque Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 35 97 07 34

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English :

L’événement Kanerion Bro Boïo Exposition Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE