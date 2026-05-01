Kanita Urrats Journée des couteliers Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle
Kanita Urrats Journée des couteliers Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle jeudi 14 mai 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Kanita Urrats Journée des couteliers
Stade municipal RD 918 Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Senpere devient le théâtre du feu, du métal et du geste. Couteliers et forgerons y dévoileront un un univers exigeant, où précision, tradition et création ne font qu’un. Une quinzaine de couteliers seront présents pour partager leur passion et faire v ivre, sous les yeux du public, l’art de la lame. Evènement exceptionnel, les Forjas Brun, forgerons depuis plusieurs générations au sud de Pampelune, feront le déplacement à Senpere. Ils proposeront une immersion rare dans la forge d’autrefois, à travers la présentation de matériel ancien et témoin d’un savoir-faire transmis avec exigence et passion. À leurs côtés, une vingtaine d’artisans et producteurs viendront enrichir cette journée. 11h Atelier créatif gratuit pour les enfants. La tamborrada Sarrakari viendra rythmer l’évènement de ses sonorités festives. Véhicules ancien aura lieu près du stade. Restauration et buvette. .
Stade municipal RD 918 Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 69 20 46
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English : Kanita Urrats Journée des couteliers
L’événement Kanita Urrats Journée des couteliers Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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