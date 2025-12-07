Kanklès – la tradition lituanienne rencontre le contemporain Théâtre Mandapa Paris Dimanche 7 décembre, 18h00 20/15/10

Emilija Karaliute est une musicienne lituanienne qui se consacre à partager les mélodies du kanklès, un instrument traditionnel balte, à travers des morceaux classiques, folkloriques et contemporains.

Elle a joué récemment dans des salles britanniques réputées, comme les jardins de l’abbaye de Westminster, la Cecil Sharp house, les cathédrales de Bristolet Sheffield, et la société médicale de Londres, l’une des plus anciennes sociétés médicales au Royaume-Uni.

Jouant toujours dans toute la Grande-Bretagne, Emilija présente la culture lituanienne par la musique, tissant ensemble les traditions folkloriques lituanienne, britannique et irlandaise pour transcender les frontières et créer un espace musical partagé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T19:30:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/kankles-la-tradition-lituanienne-rencontre-le-contemporain 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00